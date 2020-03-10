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سيارات

لأول مرة .. رولز رويس ذهبية تعمل تاكسي في إحدى ولايات الهند.. صور

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:54 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

انتشرت صور مؤخرا على مواقع السوشيال ميديا لأغرب تاكسي على الإطلاق ويوجد فى إحدى ولايات الهند، هذا التاكسى الذي نتحدث عنه هو رولز رويس فانتوم التي وصلت مؤخرًا في الهند، وتم تزيينها بغطاء مطلي بالكروم الذهبي.

وقالت سبوتنيك نيوز، إن السيارة متواجدة بولاية كيرالا الهندية ومملوكة من قبل المليونير المحلي بوبي شيمانور وسيتم استخدامها لنقل السياح الأثرياء الذين يزورون ولاية كيرالا إلى منتجعاتهم، وسيُسعد السياح الذين يرغبون في ركوب سيارة فانتوم أن يعلموا أن الحصول على جولة في فانتوم ليست مكلفة كما يمكن أن تعتقد.

وفقًا لـ جولف نيوز، فقد كشف شيمانور في فيديو أن السياح سيتمكنون من الاستمتاع بسيارة التاكسي رولز رويس فانتوم لمدة ثلاثة أيام والحصول على سكن لليلتين بما يعادل 345 دولارا.

كما أن هذه السيارة ليست الجيل الثامن من رولز رويس فانتوم، فهذه هي الجيل السابع، ويقول شيمانور إنه اشترى السيارة بسعر منخفض في مزاد، ويقول إنه بالتأكيد من غير الصحيح أن يفكر في جني الأموال عن طريق تحويل السيدان الفاخرة إلى سيارة تاكسي، لكنه أراد القيام بذلك لأنها فكرة فريدة من نوعها.

لأول مرة .. رولز رويس ذهبية تعمل تاكسي في إحدى ولايات الهند.. صور
لأول مرة .. رولز رويس ذهبية تعمل تاكسي في إحدى ولايات الهند.. صور
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