رئيس القاهرة الجديدة: إنشاء خطوط مواسير بالتجمع الثالث لسحب تجمعات المياه

أكد المهندس جمال طلعت مساعد نائب وزير الإسكان لقطاع تنمية المدن الجديدة والقائم بأعمال رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه يجري تنفيذ أعمال لإنشاء خطوط مواسير مُثَقَّبة بالتجمع الثالث لسحب تجمعات المياه السطحية بشكل دائم بمنطقة الحزام الأخضر.

وأوضح طلعت، أن الهدف من المشروع هو تجميع المياه السطحية بالحزام الأخضر بالتجمع الثالث من خلال تلك المواسير وصرفها بخطوط انحدار على محطات الرفع القائمة بالمدينة.

وذلك بحيث يتكون المشروع من خطي مواسير مثقبة بقطر 560مم، وبطول حوالى ألف متر لكل خط، بهدف مواجهة تجمعات المياه بالمدينة في حالة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة خلال فصل الشتاء الحالي.