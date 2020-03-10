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سيارات

أول صور مسربة لـ فورد برونكو سبورت 2021.. صور

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:56 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

ظهرت صور لسيارة فورد برونكو سبورت 2021 دون تمويه لأول مرة قبل الكشف عنها هذا العام، حيث تكشف الصور على الكروس أوفر الأنيقة مع شبك أمامي يحمل شعار Bronco، ويحيط بالشبك مصابيح أمامية دائرية، يبدو أن هذه الأخيرة تحصل على حلقات إضاءة LED .

من المتوقع أن تكون نسخة معدلة من فورد اسكيب، ونتيجة لذلك، فيمكن أن تحصل على خيارات محرك تشتمل على محرك ايكوبوست بثلاثة اسطوانات سعة  1.5 لتر الذي يولد قوة 180 حصان وعزم دوران يبلغ 240 نيوتن.متر، ويتوفر أيضًا محرك ايكوبوست رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر والذي يولد قوة 250 حصان و372 نيوتن.متر من عزم الدوران.

بالرجوع إلى ما خلف الواجهة الأمامية نلاحظ أولًا حصولها على زجاج أمامي زاوي، بالإضافة إلى السقف الداكن وخط الحزام المميز وفي الواجهة الخلفية تحصل السيارة على مصابيح خلفية ثلاثية الأبعاد وباب خلفي بتصميم محسن، كما تمتلك حروف “BRONCO SPORT” على الباب الخلفي، بالإضافة إلى اكصدام خلفي بسيط.

وأكدت شركة فورد أنه سيتم الكشف عن فورد برونكو سبورت 2021 في الشهر المقبل .

أول صور مسربة لـ فورد برونكو سبورت 2021.. صور
أول صور مسربة لـ فورد برونكو سبورت 2021.. صور
أول صور مسربة لـ فورد برونكو سبورت 2021.. صور
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