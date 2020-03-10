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رياضة

كورونا تفجر أزمة في العراق.. الوزارة تطالب بالتأجيل والأندية ترفض

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:12 ص
صدى البلد
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نور عادل
أثار وزير الشباب والرياضة العراقي احمد رياض العبيدي جدلا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما قدم توصيات الي اتحاد الكرة العراقي بتأجيل مسابقة الدوري الممتاز، وذلك بسبب فيروس كورونا والعمل على الحد من انتشار الفيروس.

ووجه وزير الشباب والرياضة العراقي بتأجيل الدوري الممتاز  ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل ويشمل ذلك مباراة الميناء والزوراء التي كان مقررًا إقامتها في البصرة يوم الخميس، وكذلك مباراة الحدود والشرطة.

رغم أن قرارات خلية الأزمة لم تطلب تأجيل المنافسات بشكل قطعي وإنما أوصت إما بمنع دخول الجماهير وهذا ما تم العمل به في الجولتين الماضيتين أو تأجيل المنافسات.

ومن جانبها ردت الأندية في عدد من البيانات الرسمية من كل ناد مؤكدين رفضهم التام تأجيل الدوري الممتاز ، وأن تاجيل الدوري في الوقت الحالي سيعود بالضرر على كل فرق الدوري.

وترى الأندية انها تضررت كثيرًا من قرارات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة في العراق، خاصة بعدما تعاقدت مع عدد من اللاعبين والمدربين والإداريين في الموسم الحالي واعتبارا من شهر سبتمبر من العام الماضي ولم تخض الفرق سوى 4  جولات وتم إلغاء المسابقة واعتماد أسلوب جديد.

وإلى الآن صرفت الأندية أموالا كثيرة والتأجيل يعني استنزافا ماليا جديدا.
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