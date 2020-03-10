أخبار 24 ساعة.. الصحة العالمية تحذر من تحول كورونا لوباء.. ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في مصر .. السيسي يوجه بالتوسع في الجامعات التكنولوجية.. إجراءات رادعة لمروجي الشائعات

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدى الـ 24 ساعة الماضية ، عددا من التقارير والأخبار التي تتعلق بالقضايا المحلية والاقليمية والدولية أبرزها ما يلي:









أعلنت وزارة الصحة والسكان، عدد حالات الإصابة التي ثبتت إيجابيتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرة إلى أنه وصل إلى 59 حالة.









اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.









يتابع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن كثب كافة ما ينشر أو يبث بشأن فيروس كورونا المستجد، ويهيب المجلس بكافة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية التزام الدقة والمهنية وعدم نشر أو بث الشائعات أو أخبار مجهولة المصدر أو نقل معلومات من صفحات التواصل الاجتماعي دون التحق









أكد الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعطيل كافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية بجميع المعاهد الأزهرية على أنحاء الجمهورية لحين إشعار جديد.









بعد قرار تعليق الدراسة بجميع المدارس بداية من اليوم الإثنين وحتى إشعار آخر على خلفية الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات السعودية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بدأت الرياض في الاعتماد رسميا علي نظام التعليم عن بُعد حيث تتيح وزارة التعليم للطلاب التعليم عن بعد في حالات الضرورة لتلبية احتياجاتهم في المذاكرة أو نتيجة غيابهم عن المدارس لأي ظرف أو طارئ.









قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، الإثنين، تمديد عطلة الدراسة لمدة أسبوعين إضافيين، بسبب فيروس كورونا.









قالت منظمة الصحة العالمية إن خطر تفشي الفيروس التاجي كورونا ليصبح وباءً عالميًا أصبح حقيقيًا بعد أن انتقل الفيروس إلى أكثر من 100 دولة.