إزالة الإشغالات وغلق سنتر تعليمي في حملة مكبرة بمدينة نصر..صور

أطلق اللواء مجدي الوصيف رئيس حي شرق مدينة نصر حملة مكبرة لفرض الانضباط بالحي ومتابعة أعمال النظافة وإزالة الإشغالات والمخالفات التي تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام للشوارع والميادين والمناطق السكنية بناء على توجهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة بضرورة الحفاظ على النظافة العامة والتطوير للميادين والشوارع والكتل السكنية ورفع وإزالة جميع المخالفات والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين وردع كل من يحاول تشوية ذلك حرصا علي نفاذ القانون و الحفاظ علي هيبة الدولة وذلك بردع كافة المخالفين.





وشملت الحملة رفع الإشغالات ( كافيهات ومحلات) بالسويسري أ والسويسري ب بالحي العاشر كما تم رفع الإشغالات بسوق النصر شارع نبيل الوقاد أرض الجولف و إزالة جميع الإشغالات بسوق الحي الثامن خلف مدرسة رفاعة الطهطاوي من شارع الطاقة وشارع حسن المأمون.





كا تم إزالة حديد وسلاسل وحواجز من الكاوتش وكتل الاسمنت في مناطق متعددة بحي شرق مدينة نصر من أمام العمارات التي تعوق حركة السير والمرور و إزالة بوسترات (اعلانات) مخالفة وإزالة تعديات مباني وتند حديد بمسطحات أكثر من ١٠٠٠متر حديد و٥٠٠ متر طوب بسوق ٨٤ المنطقة الثامنه و جاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





كما تم تنفيذ قرار الإزالة رقم ١٢٠ لسنه ٢٠١٩ وذلك بالمحل الكائن بالدور الارضي (لقيام المخالف بتحويل الشقه السكنيه الي نشاط تجاري وتم ازاله السلم الخارجي وثلاثة ابواب صاج وقواطيع مباني بالعنوان ٣٠ عمارات الشرارة شارع حسن المأمون المنطقة الحادية عشر وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية٠





كما تم تنفيذ قرار الإزالة رقم٢٤ لسنه٢٠١٩ والخاص (بازاله قواطيع مباني) أمام المحل الكائن بالدور الأرضي بمنطقة الردود الأمامية والخاصة بالعقار رقم واحد مشروع ٢٠٦٤ شارع الطاقة٠









وشملت تنفيذ قرار الازاله رقم١٢٧٩٩ لسنه ٢٠١٧والخاص بالعقار قطعه رقم ٥ بلوك ٣٦ المنطقه العاشره ( الأعمال المخالفه عبارة عن بناء قواطيع مباني بدور البدروم وتحويله إلى مخزن مخالفآ بذلك ترخيص البناء المنصرف(وتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيال المخالفين)٠









كما تم تنفيذ قرار الإزالة رقم ٣١٧٤لسنه ٢٠١٥والخاص بالعقار قطعه ١٧ بلوك ٢٢ المنطقة العاشرة شارع إبراهيم ناجي والأعمال المخالفة ( عبارة عن التعدي علي الردود الامامي للعقار وذلك بعمل تراسات بالوحدات السكنيه بالدور الارضي.





كما تم غلق وتشميع سنتر تعليمى بالعقار ٣ شارع إبن قتيبية بالمنطقة السابعة نظير إدارته بدون ترخيص وتم تحرير محضر بذلك وقيد بقسم شرطة اول مدينة نصر جنحة ضد المخالف ، كما تم غلق وتشميع مخبز افرنجى بالعقار رقم ١٠ شارع سيد عفيفى بأرض الجولف نظير إدارته بدون ترخيص.





وبالمرور بواسطة إدارة البيئة بالحي تبين وجود مخالفات بيئية في بعض المنشآت فتم تحرير انذارات لتوفيق وضعها بعد مرور المدة القانونية سيتم عمل محاضر بيئية وارسالها إلى النيابة العامة ٠





كما تم متابعة ورصد اعمال النظافة وأعمال متعهدي الجمع السكني وتجريد الأتربة في مناطق متفرقة بقطاع الحي .





وشدد رئيس الحي على رئيس فرع هيئة النظافة ومدير وحدة الرصد البيئي بمتابعة اعمال رفع القمامة ومتعهدى القمامة وفى حال تقصير المتعهدين يتم انذارهم و مخاطبتهم "هيئة نظافة وتجميل القاهرة" ( لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد مع المقصر ٠







