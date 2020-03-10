تكريم الإعلامية ضياء الروح في اليوم العالمي للمرأة

كرمت مؤسسة "حلقة وصل" الإعلامية ضياء الروح في مؤتمر اليوم العالمي للمرأة الذي أقيم مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور عدد من النماذج النسوية الناجحة في شتى المجالات الفنية و الاجتماعية والثقافية





وأكدت ضياء الروح أن تكريم المرأة المصرية هو تكريم للمجتمع ككل وأن نجاحات المرأة تصب في صالح المجتمع والعمل العام في مصر والعمل الخيري قائم على المجهودات العظيمة التي تبذلها المرأة مشيرة إلى إنها لبت دعوة لحضور المؤتمر إيمانًا بالدور المحوري الذي تقوم به المرأة المصرية في الحياة العامة، وانطلاقا من المكاسب الكبرى للمرأة المصرية ما بعد ثورة 30 يونيو.





وأوضحت ضياءالروح أنه من الضروري إلقاء الضوء على الناجحات المختلفة للمرأة المصرية مشددة على أن أكبر نسبة تمثيل وزاري ونيابي للمرأة المصرية عبر التاريخ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدعم الدائم لحل لكل المشاكل التي تواجه المرأة المصرية





ووجهت "ضياء" الشكر والتقدير إلى القائمين على المؤتمر الذي يهدف إلى إعطاء دفعة أمامية للنماذج النسوية الناجحة في مصر والتعبير عن الامتنان لهن بشكل عملي وصناعة حلقة وصل ما بين هذه النماذج وبين أصحاب المبادرات والعمل العام وأصحاب المؤسسات الفاعلة في العمل المجتمعي.





يذكر أن ضياء الروح بدأت مشوارها الإعلامى في شبكة قنوات " art" وكانت أول مذيعة تطل من خلال برنامج رياضي في الإعلام العربي من برنامج "ملاعب أوروبا" ثم وانتقلت إلى قناة مودرن وقدمت برنامجى " ارجع يا زمان" و "بنات وستات" المتخصص في شئون المرأة





كما قدمت العديد من البرامج المتنوعة في العديد من القنوات الفضائية منها" فيها حاجة حلوة" على قناة التحرير سابقا وبرنامجى " الطبيب" و"العالم الموازى" على قناة المحور ومؤخرا برنامج "ده حلمنا" على قناة دريم والذي يناقش القضايا التي تمس الأمن الغذائي المصري.



