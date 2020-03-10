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الصحة: المعامل المركزية هي الجهة المنوط بها استخراج الشهادات الطبية للسفر.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:52 ص
صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
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محمد حليم قنديل
قالت الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، إن القدرة الاستيعابية فى المعامل المركزية لوزارة الصحة تكون عالية جدا ولكن ما حدث أمس وقبله كان عنصر مفاجأة من تكدس المواطنين أمام المعامل بأعداد كبيرة.

وأضافت الدكتورة نانسي الجندي خلال حوارها مع برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن المعامل المركزية بوزارة الصحة هي الجهة المنوط بها للشهادات المطلوبة للسفر لدول الخليج وجميع الدول العربية.

وتابعت رئيس الادارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، أن يتردد على المعامل المركزية يوميا ما يقرب من 4000 زائر يوميا يريدون الشهادة الصحية المطلوبة للسفر إلى دول الخليج.

وأوضحت الدكتورة نانسي الجندي، أن لا قيمة لتحليل كورونا الا قبل السفر بـ 24 ساعة، مشيرة الى ان الاعداد اليوم كانت كثيرة جدا أمام المعامل المركزية ولا داعي لذلك ابدا.

وأشار إلى أن،  وزارة الصحة تضع خطة لتوزيع المواطنين لمختلف المحافظات لعمل هذا التحليل بحيث ان المواطنين يقومون بالدخول على موقع إلكتروني خاص بالوزارة بالاسم ورقم جواز السفر وميعاد السفر ورقم الهاتف ومن خلال ذلك سيتم أختيار الأشخاص الذين سوف يسافرون في اليوم التالي.
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