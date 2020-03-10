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سيارات

مرسيدس إي كلاس 2021 الجديدة كليا.. صور وتفاصيل

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

ظهرت لأول مرة السيارة مرسيدس إي كلاس 2021E-Class  بعد أن أزيح عنها الستار على أرض الواقع في ألمانيا ، و حصلت على تحديثات معتبرة للتصميم الخارجي والداخلي والتقنيات.

في الداخل حصلت اي كلاس على الجيل الأحدث من نظام MBUX للمعلومات الترفيهية مع لوحة عدادات رقمية محدثة، مع مزايا التحكم الصوتي أو عبر الإشارة، كما حصلت المقصورة الداخلية على مقاعد جديدة قادرة على تغيير شكلها حسب وضعية الجالس لضمان أفضل مستوى راحة ممكن.

وحصلت على مصابيح أمامية بتصميم جديد ومصد أمامي جديد وشبكة تهوية أوسع مع مصد خلفي مختلف كذلك ومصابيح خلفية مستوحاة من موديل CLS وعدد من الألوان الخارجية الجديدة وخيارات متعددة للجنوط.

كما توفرت بسبع خيارات هجينة بالقابس ومحركات أخرى بترولية وديزل وأنظمة دفع رباعي وخلفي.. وبالنسبة للمحركات البترولية فتتراوح قوتها بين 156 إلى 367 حصان، بينما تتراوح قوة محركات الديزل بين 160 و330 حصان، مع جير أوتوماتيكي 9 سرعات.

وستنطلق مرسيدس اي كلاس 2021 في النصف الثاني من العام، مع بداية وصولها للوكالات الأوروبية في الصيف ثم لباقي الأسواق العالمية بعدها بفترة قصيرة، وستنطلق نسخ الكوبيه والكشف أيضا لاحقا هذا العام.

مرسيدس إي كلاس 2021 الجديدة كليا.. صور وتفاصيل
مرسيدس إي كلاس 2021 الجديدة كليا.. صور وتفاصيل
مرسيدس إي كلاس 2021 الجديدة كليا.. صور وتفاصيل
مرسيدس إي كلاس 2021 الجديدة كليا.. صور وتفاصيل
مرسيدس إي كلاس 2021 الجديدة كليا.. صور وتفاصيل
مرسيدس إي كلاس 2021 الجديدة كليا.. صور وتفاصيل
مرسيدس إي كلاس 2021 الجديدة كليا.. صور وتفاصيل
مرسيدس إي كلاس 2021 الجديدة كليا.. صور وتفاصيل
مرسيدس إي كلاس 2021 الجديدة كليا.. صور وتفاصيل
مرسيدس إي كلاس 2021 الجديدة كليا.. صور وتفاصيل
مرسيدس إي كلاس 2021 الجديدة كليا.. صور وتفاصيل
مرسيدس إي كلاس 2021 الجديدة كليا.. صور وتفاصيل
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