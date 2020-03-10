أسعار الفيرنا المستعملة في سوق السيارات.. التفاصيل بالفيديو

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر، حالة من التذبذب الكبير، بعد انخفاض أسعار السيارات الجديدة في مصر.





ونستعرض في السطور التالية السيارة، فيرنا موديل 2014 المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.





جذبت السيارة فيرنا موديل 2014 ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.





وتنوعت أسعار السيارات وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل وانخفاض المستعمل بسبب انخفاض أسعار السيارات الجديدة.





ويتراوح سعر السيارة فيرنا موديل 2014 المستعملة والقريبة منها ما بين 120 ألفا لـ 130 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.





ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق اسعار السيارة فيرنا موديل 2014 المستعملة في سوق السيارات المصرية.