كورونا يتحول إلى وباء في إيران.. هل ظهر فيروس جديد أشد فتكا.. والإيرانيون يهربون من الموت به ليموتوا بالخمور

فضيحة الإفراج عن 70 ألف سجين

إصابات المسئولين تتوالى.. ووفاة تلميذ الخميني

تسجيل 43 حالة وفاة و600 إصابة في 24 ساعة





واصل فيروس كورونا الجديد اجتياحه إيران، حيث بدا أنه قد تحول بالفعل إلى وباء، مع ارتفاع الإحصاءات الرسمية الخاصة بأعداد المصابين والوفيات، في الوقت الذي يعتقد على نطاق واسع أن السلطات تخفي الأرقام الحقيقية.





وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، وبحسب "بي بي سي فارسي"، قالت الصحة الإيرانية إنها سجلت ما لا يقل عن 43 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.





وأضافت أنها سجلت نحو 600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.





وتابع أن إجمالي عدد المصابين تجاوز 7 آلاف شخص، وزعمت الوزارة أن ثلث المصابين بفيروس كورونا تعافوا من المرض.





الفيروس يجتاح قمة الهرم الإيراني

واصل كذلك الفيروس نفاذه إلى الطبقة السياسية والدينية في إيران، حيث توفي قائد شرطة مدينة كرج الإيرانية في العاصمة طهران، إثر الإصابة بفيروس كورونا الجديد كما توفي ضابط بالحرس الثوري الإيراني في مدينة كرمنشاه بعد إصابته بالمرض.





وقالت "إيران إنترناشونال" إن مجتبى أكبري، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الإيرانية في مازندران، أصيب بفيروس كورونا الجديد، ويخضع في الوقت الحالي للحجر الصحي في منزله.





وذكرت الصحف الإيرانية أن آيت الله شيخ رضا محمدي، أحد تلاميذ الخميني، توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





الخمور المغشوشة تعود من جديد

عادت الأزمة التي اجتاحت عددا من المدن والمحافظات الإيراني خلال العام الماضي، إلى الظهور مجددا، وهي أزمة الخمور المغشوشة التي خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى الذين أصيب كثير منهم بأمراض مزمنة مثل الفشل الكلوي والعمى.





فبعد انتشار الشائعات بشأن دور المشروبات الكحولية في الوقاية من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" الذي تسبب في مقتل الآلاف في العالم وإصابة عشرات مئات الآلاف حول العالم، لجأ الكثير من الإيرانيين إلى الخمور لكنها حصدت أرواحهم أيضا.





وبحسب "خبر آنلاين" الإيراني، قال المتحدث باسم جامعة العلوم الطبية جندي شابور في الأحواز، إن 265 شخص أصيبوا بالتسمم جراء تناول الكحول المغشوشة في الأحواز.





وأضاف أن 22 آخرين فقدوا حياتهم إثر التسمم. كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أخرى وفاة 7 آخرين في مدينة الكرج.





وقال كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، إنه خلال اليومين الماضيين، تسمم أكثر من 300 شخص في محافظة خوزستان بسبب استهلاك المشروبات الكحولية المغشوشة، وتوفى 20 منهم.





في المقابل، توفي 16 شخصا فقط في خوزستان إثر الإصابة بفيروس كورونا.





ظهور فيروس جديد؟

قال عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، بـ البرلمان الإيراني، إن فيروسا جديدا أشد فتكا من كورونا، ظهر في إحدى المدن التي يتنشر بها الفيروس التاجي القاتل.





وفي مقابلة مع ISNA الإيرانية، قال عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، إنه ألقى بيانا له أمام لجنة الصحة، بمعية وزير الصحة ورئيس البرلمان وعدد من الممثلين لمراجعة التدابير المتخذة لـ مواجهة كورونا، بعد عقد جلسات الاستماع العلنية، قائلا إن وزير الصحة الإيراني أعلمه أن هناك نوعين من الفيروسات في الدولة.





وأوضح أن أحد هذين الفيروسين هو فيروس ووهان الصيني والآخر مجهول الأصل، ويعتقد أنه من المرجح أن يكون نوعا من الإرهاب البيولوجي الأمريكي الذي انتشر في إيران، وفق ادعائه.





وتحدث النائب الإيراني عن أن نشر كورونا على نطاق واسع في مقاطعة جيلان "تم من خلال نقل الركاب المصابين بالفيروس من قم، قبل انتشار كورونا في الدولة".





لكن الحكومة الإيرانية نفت ما قاله النائب، وأكدت أن الفيروس الموجود في إيران لا يختلف عن ذلك الموجود في مدينة ووهان الصينية، حيث ظهر فيروس كورونا.





وقال إن ما جاء من حديث أحد النواب في البرلمان غير صحيح وكاذب ولا أساس له من الصحة.





كورونا يفتح السجون

قضى رئيس السلطة القضائية في إيران، إبراهيم رئيسي، منح 70 ألف نزيل بسجون الدولة إجازة، وتسريع معالجة قضايا المخالفين الذين يعانون من مشكلات صحية بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل في البلاد.





وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، بأن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في إيران، أمس، الاثنين، أكد الحاجة الحفاظ على صحة الطاقم الطبي على الرغم من إلحاح القضية.





وأشارت إلى أن السلطات الإيرانية تولي اهتماما بالوضع الحي في البلاد، والذي وفقا له، أعلن رئيسي قائلا: «إن الإدارة متعددة الأوجه للوضع الحالي في البلاد تتطلب مبادئ توجيهية شاملة وثبات واتساق في التنفيذ والإدارة».





وواصل رئيس السلطة القضائية إلقاء اللوم على انتشار فيروس كورونا، وأضاف رئيسي: "يحتاج طاقمنا الطبي والصحي كضباط الدعم في مواجهة الفيروس التاجي"، ووصف قراره بأنه تقديم مساعدة شاملة للسلطات الأمنية.







وكشف تفشي فيروس كورونا عن ما حاولت السلطات الإيرانية إخفاءه من حجم الاعتقالات التعسفية، وتظهر هذه الأرقام المعلن عليها بشكل رسمي أن عدد السجناء المفرج عنهم خلال أقل من أسبوع بلغ 124 ألف سجين.