أخبار الفن.. رانيا يوسف تشعل سوشيال ميديا.. انتحار كارول سماحة.. جثمان قتيل فيلا نانسى عجرم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





ريحتى كلها بصل .. رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد.. شاهد

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تقدم فيه وصفة جديدة لأكلة تقوم بإعدادها بنفسها وهى بطاطس بالكفتة.





بعد تشييع جثمانه.. تطور جديد فى قضية قتيل فيلا نانسى عجرم

كشف أشرف الموسوى عن تطور جديد فى قضية قتيل فيلا نانسى عجرم وهو الشاب السورى محمد الموسى الذى قتل على يد فادى الهاشم زوجها.





أثارت الفنانة كارول سماحة حالة من الجدل فى فرنسا بسبب تصويرها فيديو كليب جديد لأغنيتها التي تحمل اسم "مش هعيش"، وذلك بعد تصوير أحد مشاهد الكليب والذى يأتى فى إطار درامى للعمل الفني الذي تحاول فيه "كارول" الانتحار من شرفة أحد المنازل.





نشر المطرب ماهر محمود إسماعيل، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن وفاة والده.





قررت نقابة المهن الموسيقية الأردنية منع مطربى المهرجانات المصريين من الغناء وإقامة حفلات لهم فى الأردن وذلك تضامنا مع قرار نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة المطرب هانى شاكر.



