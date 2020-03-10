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توك شو

ديانا حداد: سأغني باللغة التركية قريبا وأحضر لـ دويتو مع مطرب أمريكي.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:25 ص
ديانا حداد
ديانا حداد
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هاني حسين
قالت الفنانة ديانا حداد: إن ثاني ألبوم غنائي لها كان بعنوان «أهل العشق» وحقق نجاحا كبيرا جدا .

وأضافت ديانا حداد في حوارها مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة دي إم سي":"  كلمة «يامايا» التي قامت بغنائها مثل التراث وليس لها أي معنى وتستخدم في المواويل ".

وتابعت ديانا حداد:" سوف أغني باللغة التركية قريبا، وهناك دويتو مع مطرب أمريكي قيد التحضير ولكنه يطلب أجرا مرتفعا للغاية".

وأكملت ديانا حداد:"أغنية " ماس ولولي" كانت سوف تغنيها بمفردها في البداية ولكن بعد استماعها للتوزيع قررت مشاركة الشاب خالد في الغناء لأنها بها توزيع الراي الجزائري والأغنية حققت نجاحا كبيرا".

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