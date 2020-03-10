ديانا حداد: سأغني باللغة التركية قريبا وأحضر لـ دويتو مع مطرب أمريكي.. فيديو

قالت الفنانة ديانا حداد: إن ثاني ألبوم غنائي لها كان بعنوان «أهل العشق» وحقق نجاحا كبيرا جدا .





وأضافت ديانا حداد في حوارها مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة دي إم سي":" كلمة «يامايا» التي قامت بغنائها مثل التراث وليس لها أي معنى وتستخدم في المواويل ".





وتابعت ديانا حداد:" سوف أغني باللغة التركية قريبا، وهناك دويتو مع مطرب أمريكي قيد التحضير ولكنه يطلب أجرا مرتفعا للغاية".





وأكملت ديانا حداد:" أغنية " ماس ولولي" كانت سوف تغنيها بمفردها في البداية ولكن بعد استماعها للتوزيع قررت مشاركة الشاب خالد في الغناء لأنها بها توزيع الراي الجزائري والأغنية حققت نجاحا كبيرا".



