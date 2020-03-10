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صاحب العادات الغريبة.. ما قواعد زعيم كوريا الشمالية في الطعام..فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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عادل نصار
عرضت قناة "TEN"، تقريرًا مصورًا عن حياة الرئيس الكورس الشمالي كم جونج أون، وأبرز التقرير عاداته الغريبة وقواعده الجديدة التي وضعها لنفسه؛ بهدف الاختلاف عن من سبقه.

وقال التقرير، إن كيم جونج أون رئيس كوريا الشمالية، صاحب العادات الغربية والقرار المتفردة في ملابسه وقراراته، ويلتزم بقواعد مختلف في النظام الغذائي عن القواعد التي يفعلها الشعب الكوري.

وأوضح التقرير، أن الرئيس الكوري الشمالي يتناول في وجبة الغداء "السوشي" مع شريحة لحم كوبي، وهو لحم بقري عالي الجودة، ويتناول البيتزا وعليها طبقة كبيرة من اللحم والدهن.

وتابع أن سلوكيات الزعيم الغريبة والمثيرة غالبا، بدأها الحاكم الشاب بتغيير نمط الملابس الرسمية التقليدية والتي صاغها جدَّهُ والتزم بها لسنوات قبل أن يبدأ بصياغة صورة خاصة يؤسس بها لفترة حكمة بعيدا عن جدوده.

وأكد التقرير، أن الرئيس الكوري الشمالي، بدأت ملابسه أكثر نمذجة لطريقة خاصة يرسمها الزعيم لنفسه ترسم صورة جديدة له تجعله مختلف عمن سبقه في الحكم. 
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