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مرأة

بدون جراحة للركبتين.. تناول هذا المشروب الطبيعي يوميا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:06 ص
خشونة الركبة
خشونة الركبة
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أسماء عبد الحفيظ
مشروب طبيعي يحسن الأداء الوظيفي للجسم، ويمنع خشونة المفاصل، وآلام الركب، وآلام العمود الفقرى، وفقا لما كشفه موقع بولد سكاى.


كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير، عن مشروب طبيعي يخلص المريض من خشونة المفاصل والركب والفقرات، يتكون هذا المشروب من مكونات طبيعية أبرزها الكركم فهو يحتوي على مادة الكركمين يقلل من التهاب وتيبس المفاصل ويساعد فى خسارة الوزن الزائد، وهذه المادة تؤدى فاعليتها على أجمل وجه.

وعلينا بوضع بعض من الفلفل الأسود على الخليط ،لكي يستطيع الجسم التفاعل معها سريعا وامتصاصها والاستفادة منها.

مكونات مشروب طبيعي لعلاج خشونة المفاصل والركبة والعمود الفقرى:

خيارة
جذر الكركم الطازج
قطرات قليلة من مستخلص الفانيليا حسب الرغبة 
ذرة فلفل أسود 


طريقة تحضير مشروب طبيعي لعلاج خشونة المفاصل والركبة والعمود الفقرى:

تقطيع الخيار إلى قطع دون إزالة قشورها.
اضف جذر الكركم إليها.
إضافة المكونات إلى عصارة ومزيج.
اضف الماء إذا لزم الأمر.
اضف مستخلص الفانيلا وشربه.


يشرب هذا الخليط على الريق أو أى وقت خلال النهار ،كما يفضل إضافة الكركم فى أغلب أصناف الطعام للاستفادة منه فى علاج آلام المفاصل. 
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