جمال الغندور: وعدنا فأوفينا.. والـvar لا يعبر عن ضعف مستوى الحكام.. فيديو

قال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الكرة المصري: إن الجبلاية أوفت بوعدها بتطبيق تقنية الفيديو الـ var في الدوري المصري هذا الموسم.





وأوضح جمال الغندور خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، إن مصر لها الأسبقية فى تطبيق تقنية الفيديو، وقد أوفى اتحاد الكرة، بوعده في تطبيق تقنية الفيديو بالدوري المصري بداية من الدور الثاني.





وأوضح جمال الغندور، إن الاحتكام لتقنية الفيديو سيقلل من الأخطاء، كما سيمنح اللاعبين ثقة كبيرة فى قرارات الحكام، مؤكدا إن اللجوء لتقنية الفيديو، لا يعبر عن ضعف مستوى الحكم، كما أنها أثبتت صحة قرارات حكم مباراة الإسماعيلي والجونة .





وأكد جمال الغندور، على استيائه الشديد، لحملة السخرية التى ظهرت خلال الساعات الأخيرة عبر السوشيال ميديا، من صور نقل تقنية الـ var إلى الملاعب، مطالبا الجميع بالحديث عن نتائج تطبيق هذه التجربة بدلا من السخرية منها.