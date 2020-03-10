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توك شو

قلبي محروق.. ديانا حداد: لم أستطع إلغاء حفل تزامن مع وفاة والدتي.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:47 ص
ديانا حداد
ديانا حداد
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هاني حسين
قالت الفنانة ديانا حداد: إن إصدار ألبوم " يامايا" صادف وفاة والدتها، مضيفة:"  كان لدي حفل تزامن مع نفس توقيت وفاة والدتي ولم أستطع إلغاء الحفل".

وأضافت ديانا حداد  في حوارها مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة دي إم سي"، : "لم أستطع إلغاء الحفل، وكان قلبي محروقا، ولُمت نفسي ".

وتابعت ديانا حداد:" رغم الظروف الصعبة التي ظهر فيها هذا الألبوم «يامايا» حقق نجاحا كبيرا خاصة في مصر".
  
وأكملت ديانا حداد:" سأغني باللغة التركية قريبا، وهناك دويتو مع مطرب أمريكي قيد التحضير ولكنه يطلب أجرا مرتفعا للغاية".

وأكملت ديانا حداد:"أغنية " ماس ولولي" كانت سوف تغنيها بمفردها في البداية ولكن بعد استماعها للتوزيع قررت مشاركة الشاب خالد في الغناء لأنها بها توزيع الراي الجزائري والأغنية حققت نجاحا كبيرا".
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