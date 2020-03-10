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رياضة

محمد عودة: مستوى النني في هبوط..وقطاع المقاولون يعاني لهذا السبب

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:36 ص
محمد النني
محمد النني
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حسام الحارتي
يرى محمد عودة المدير الفني السابق بنادي المقاولون العرب، أن المواهب في قطاع ذئاب الجبل أصبحت نادرة.

وقال "عودة" خلال حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "المقاولون العرب يعاني من قلة المواهب في قطاع الناشئين، طاهر محمد هو آخر المواهب بالقطاع وبعد ذلك لم يخرج أحد.

وعن فترة تواجده كلاعب في صفوف الذئاب قال: تراجعت عن قرار اعتزالي في موسم 2006 ولحق بي محمد صلاح في الملعب".

واردف: "كنت أعاني من صغر جسمي في مرحلة الناشئين بالمقاولون".

وانتقل بالحديث عن محمد النني قائلا : لاعب استراتيجي ولكن مستواه الفني في هبوط ملحوظ، وعدم نجاحه مع حسام البدري بالمنتخب وارد.
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