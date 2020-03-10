محمد عودة: تجربتي مع بتروجت كانت ناجحة

يرى محمد عودة المدير الفني السابق لنادي المقاولون العرب، أن تجربته الأخيرة مع فريق بتروجت كانت ناجحة رغم الهبوط لدوري الدرجة الثانية.





وقال عودة خلال حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " تجربتي مع بتروجت كانت ناجحة رغم الهبوط للدرجة الثانية مشيرا بأن الفريق تعرض لظلم كبير في الدوري الموسم الماضي بسبب ضغط المباريات.





وانتقل للحديث عن بداية عمله كمسئول أول مع المقاولون قائلا: "مهمتي كانت انتحارية مع الذئاب في أول مواسمي كمدير فني"





واتم كلماته: "مهنة التدريب تسبب لي ضغطا عصبيا كبيرا.



