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مرأة

بعد بلوفر حماقى الممزق.. نجوم رجال أثاروا الجدل بملابس غريبة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:50 ص
بعد بلوفر حماقى الممزق
بعد بلوفر حماقى الممزق .. نجوم رجال أثاروا الجدل بملابس غريب
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هاجر هانئ
أثار الفنان  محمد حماقى جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر في  الحلقة الأخيرة  من برنامجه THE  VOICE  KIDS، ببنطلون أسود ونسق معه  بلوفر زيتى ممزق  ذي تصميم غريب وغير تقليدي،ما عرضه للانتقاد والسخرية من قبل الكثيرين.

ولكن لم يكن محمد حماقى الوحيد من النجوم الرجال الذى اثار جدلا بملابسه فقط سبقه الفنان عمرو دياب ببعض الإطلالات المثيرة للجدل وكان أبرزها عندما ارتدى فى احدى الحفلات تى شيرت ابيض يشبه الفانلة كما أطلّ في إحدى المناسبات بـ تيشيرت مقلم وكان عليه بقع بيضاء بشكل متناثر، وانهالت التعليقات الساخرة من متابعيه حول ارتدائه ملابس غريبة مؤخرًا.

كما اعتمد أيضا كل من الفنان محمد رمضان وتامر حسنى وغيرهم من الفنانين الرجال على صيحات وملابس عرضتهم للسخرية من قبل متابعيهم.

بعد بلوفر حماقى الممزق.. نجوم رجال أثاروا الجدل بملابس غريبة
بعد بلوفر حماقى الممزق.. نجوم رجال أثاروا الجدل بملابس غريبة
بعد بلوفر حماقى الممزق.. نجوم رجال أثاروا الجدل بملابس غريبة
بعد بلوفر حماقى الممزق.. نجوم رجال أثاروا الجدل بملابس غريبة
بعد بلوفر حماقى الممزق.. نجوم رجال أثاروا الجدل بملابس غريبة
بعد بلوفر حماقى الممزق.. نجوم رجال أثاروا الجدل بملابس غريبة
بعد بلوفر حماقى الممزق.. نجوم رجال أثاروا الجدل بملابس غريبة
بعد بلوفر حماقى الممزق.. نجوم رجال أثاروا الجدل بملابس غريبة
بعد بلوفر حماقى الممزق.. نجوم رجال أثاروا الجدل بملابس غريبة
بعد بلوفر حماقى الممزق.. نجوم رجال أثاروا الجدل بملابس غريبة
بعد بلوفر حماقى الممزق.. نجوم رجال أثاروا الجدل بملابس غريبة
بعد بلوفر حماقى الممزق.. نجوم رجال أثاروا الجدل بملابس غريبة
بعد بلوفر حماقى الممزق.. نجوم رجال أثاروا الجدل بملابس غريبة
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