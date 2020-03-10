مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ يسرا في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة القديرة يسرا

اليوم الثلاثاء 10 مارس

بعيد ميلادها الـ 69، وعلى الرغم من تخطيها حاجز ال60 إلا أن

يسرا

تحافظ على أناقتها وجمالها ودائما تكون محط الأنظار في العديد فى المناسبات العامة.