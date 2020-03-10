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مرأة

مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ يسرا في عيد ميلادها

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:31 ص
يسرا
يسرا
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هاجر هانئ
تحتفل  الفنانة القديرة يسرا اليوم الثلاثاء 10 مارس بعيد ميلادها الـ 69، وعلى الرغم من تخطيها حاجز ال60 إلا أن يسرا تحافظ على أناقتها وجمالها ودائما تكون محط الأنظار في العديد فى المناسبات العامة.

تتمتع الفنانة يسرا بذوق رفيع فى اختيار الأزياء التي تظهر بها سواء الكلاسيكية أو الكاجوال، فهى تحرص على مواكبة صيحات الموضة و تختار منها ما يمنحها مظهرا جذابا و إطلالة شبابية أنيقة.

وتعتمد الفنانة  يسرا على فساتين السهرة المتناسقة مع قوامها، كما تفضل الفساتين المصنوعة من الأقمشة القيمة و الفاخمة التى تزيد من جمال إطلالتها، كما تعتمد على تسريحات الشعر و صيحات المكياج التى تتناسب مع ملامحها.

كما تفضل  يسرا أيضا اختيار تسريحات الشعر وصيحات المكياج التى تبرز جمال ملامحها ووجهها الجذاب.
مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ يسرا في عيد ميلادها
مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ يسرا في عيد ميلادها
مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ يسرا في عيد ميلادها
مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ يسرا في عيد ميلادها
مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ يسرا في عيد ميلادها
مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ يسرا في عيد ميلادها
مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ يسرا في عيد ميلادها
مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ يسرا في عيد ميلادها
مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ يسرا في عيد ميلادها
مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ يسرا في عيد ميلادها
مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ يسرا في عيد ميلادها
مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ يسرا في عيد ميلادها
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