AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تطهير وتعقيم المدارس والمصالح الحكومية بمطروح للحد من فيروس كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:33 ص
تعقيم المدارس في
تعقيم المدارس في مطروح
Advertisements
ايمن محمود
بدأت مديرية الصحة بمطروح تنفيذ خطة لتطهير وتعقيم المدارس والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية والدينية  بالمحافظة.

وقام فريق التعقيم وطب الأمراض المتوطنة بالمحافظة برش وتطهير ديوان عام المحافظة وعدد من المدارس ضمن الخطة لتطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكومية  بالمحافظة.

وأصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح توجيهاته بتفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس بجميع القطاعات بالمحافظة  وطرق الوقاية منه  وطرق انتشاره ومقاومته وتوعيه المواطنين والاهتمام بالنظافة العامة  وغسل الأيدي باستمرار.

ووجه بتوزيع ولصق منشورات التوعية بالفيروس بكافة المصالح الحكومية  لتعريف العاملين بطرق الوقايه منه والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها تجنبا للإصابة.

 وأشار محافظ مطروح على استمرار عمل  غرفة عمليات المحافظة  والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات.

وأكد محافظ مطروح ان ذلك ياتي في إطار  تنفيذ  التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من  فيروس "كورونا" المستجد   وبناء على التعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية للوقاية من الفيروس.
تطهير وتعقيم المدارس والمصالح الحكومية بمطروح للحد من فيروس كورونا
تطهير وتعقيم المدارس والمصالح الحكومية بمطروح للحد من فيروس كورونا
تطهير وتعقيم المدارس والمصالح الحكومية بمطروح للحد من فيروس كورونا
تطهير وتعقيم المدارس والمصالح الحكومية بمطروح للحد من فيروس كورونا
تطهير وتعقيم المدارس والمصالح الحكومية بمطروح للحد من فيروس كورونا
Advertisements

ترشيحاتنا

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا

ماذا لو تعطلت الدراسة بـ عين شمس بسبب كورونا ؟ الجامعة ترد

كلام نهائي.. وزير التعليم: لن نعطل الدراسة

الباز يكشف حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات..فيديو

صفقة مرتقبة بين الزمالك وسموحة

قرار نهائي من السعودية بخصوص تأجيل مباريات الدوري بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الكشف عنها.. تعرف على مواصفات تويوتا كورولا هايبرد الجديدة

لأول مرة .. رولز رويس ذهبية تعمل تاكسي في إحدى ولايات الهند.. صور

بـ جيب جينز قصيرة.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور