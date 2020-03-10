تطهير وتعقيم المدارس والمصالح الحكومية بمطروح للحد من فيروس كورونا

بدأت مديرية الصحة بمطروح تنفيذ خطة لتطهير وتعقيم المدارس والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية والدينية بالمحافظة.





وقام فريق التعقيم وطب الأمراض المتوطنة بالمحافظة برش وتطهير ديوان عام المحافظة وعدد من المدارس ضمن الخطة لتطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكومية بالمحافظة.





وأصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح توجيهاته بتفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس بجميع القطاعات بالمحافظة وطرق الوقاية منه وطرق انتشاره ومقاومته وتوعيه المواطنين والاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار.





ووجه بتوزيع ولصق منشورات التوعية بالفيروس بكافة المصالح الحكومية لتعريف العاملين بطرق الوقايه منه والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها تجنبا للإصابة.





وأشار محافظ مطروح على استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات.



