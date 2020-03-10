محمد الشناوي يكشف حقيقة الرحيل عن الأهلي وتلقى عروض أوروبية





وأضاف محمد الشناوي في تصريحات صحفية نشرها الموقع الرسمي للنادى الأهلى: في حالة تلقي عروض سيكون القرار الأول والأخير لإدارة النادى الاهلى وأنا احترم القرار.





وأكمل محمد الشناوي : لم أتلق أى عروض للاحتراف خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وتركيزي مع الأهلى لخوض المرحلة الصعبة المقبلة وتحقيق إنجاز كبير لنسعد الجماهير .





واختتم محمد الشناوى تصريحاته قائلا: الفترة المقبلة صعبة للغاية وباب الرحيل مغلق تماما ولا افكر فيه.

أكد محمد الشناوي حارس النادى الأهلى عدم تلقيه أي عروض أوروبية في الوقت الحالي للانتقالات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .