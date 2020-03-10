محمد الشناوي يكشف حقيقة الرحيل عن الأهلي وتلقى عروض أوروبية

أكد محمد الشناوي حارس النادى الأهلى عدم تلقيه أي عروض أوروبية في الوقت الحالي للانتقالات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
وأضاف محمد الشناوي في تصريحات صحفية نشرها الموقع الرسمي للنادى الأهلى: في حالة تلقي عروض سيكون القرار الأول والأخير لإدارة النادى الاهلى وأنا احترم القرار.
وأكمل محمد الشناوي: لم أتلق أى عروض للاحتراف خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وتركيزي مع الأهلى لخوض المرحلة الصعبة المقبلة وتحقيق إنجاز كبير لنسعد الجماهير .
واختتم محمد الشناوى تصريحاته قائلا: الفترة المقبلة صعبة للغاية وباب الرحيل مغلق تماما ولا افكر فيه.