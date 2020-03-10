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منوعات

شابة أردنية تتحدى المجتمع والتقاليد بهذه الرياضة .. شاهد

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:36 ص
الفتاة الأردنية
الفتاة الأردنية
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نهى حمدي
تمكنت فتاة أردنية من أن تصنع لنفسها طريقًا مميزًا رغم العادات والتقاليد،  حلمها في أن تكون بطلة عالمية في رياضة كمال الأجسام جعلها تطلق على نفسها "صاحبة الإرادة الحديدة". 

شغلت رياضة كمال الأجسام قلب "دانا سمبولوغلو" صاحبة الـ 25 عامًا، منذ عدة أعوام ، تقول:" لدي شغف وحب لرياضة كمال الأجسام لا توصف، فهي تساعدني على طرد الطاقة السلبية وزيادة ثقتي في نفسي"، بحسب ما نشرت صحيفة "الإمارات اليوم".

منذ طفولة "دانا" وقلبها معلق  بالصالات الرياضية فكانت تمارس التايكواندو والجمباز والسباحة وكرة القدم والبالية، ولكنها اختارت بكامل إرادتها أن تحترف رياضة كمال الأجسام، والتي تعد رياضة محصورة على الرجال فقط في الأردن.

ورغم ذلك قررت "دانا" أن تؤسس لنفسها حسابًا على "الانستجرام" لنشر صورها أثناء التمارينات الرياضية، كما تبرز عضلاتها، وتوضح "دانا" انها تخصص من وقتها 4 ساعات يوميًا للتدريب. 

وتحكي "دانا" من أين بدأ حبها لكمال الأجسام قائلة:" وتقول عن تلك الفترة "خلال دراستي للغة اليونانية كنت أتردد على صالة رياضة قريبة من الجامعة، هناك رأيت أناسا يمارسون كمال الأجسام فأثار ذلك إعجابي فقررت العودة الى الأردن ودراسة التربية الرياضية في الجامعة الأردنية في عمان والبدء بممارسة هذه الرياضة".

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