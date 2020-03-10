الأشعة تحدد إصابة باهر المحمدي ومدة غيابه عن الملاعب

ومن المقرر أن يخضع المحمدي للجبس بداية من صباح اليوم الثلاثاء، ليبدأ فترة علاجه، حيث سيغيب ٤٥ يوما عن الملاعب للعلاج من الإصابة القوية.





وتعادل الإسماعيلي مساء الإثنين، أمام الجونة بهدف لمثله، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.





وكتب باهر المحمدى علي صفحته الشخصية علي الفيسبوك : " محتاج دعاه كل حد بيحبني"، في إشارة إلي إصابته القوية في الركبة التي تعرض لها.





جدير بالذكر أنه تم استبدال اللاعب في الدقائق الأولي من اللقاء، بعد اصطدام قدمه في العارضة ليمنع هدفا مؤكدا للجونة عن طريق أحمد ياسر ريان.