AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأشعة تحدد إصابة باهر المحمدي ومدة غيابه عن الملاعب

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:57 ص
باهر المحمدى
باهر المحمدى
Advertisements
حبيبة معتز
أثبتت الأشعة التي أجرها باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي إصابته بتمزق في ألاربطة الداخلية للركبة ، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مساء أمس في مباراة فريقه أمام الجونة.

 ومن المقرر أن يخضع المحمدي للجبس بداية من صباح اليوم الثلاثاء، ليبدأ فترة علاجه، حيث سيغيب ٤٥ يوما عن الملاعب للعلاج من الإصابة القوية. 

 وتعادل الإسماعيلي مساء الإثنين، أمام الجونة بهدف لمثله، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.  

وكتب باهر المحمدى علي صفحته الشخصية علي الفيسبوك : " محتاج دعاه كل حد بيحبني"، في إشارة إلي إصابته القوية في الركبة التي تعرض لها.  

جدير بالذكر أنه تم استبدال اللاعب في الدقائق الأولي من اللقاء، بعد اصطدام قدمه في العارضة ليمنع هدفا مؤكدا للجونة عن طريق أحمد ياسر ريان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالقوة الضاربة| الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة بيراميدز

آرسنال يخشى مفاجآت ليدز يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.. الليلة

طبيب أهلي ٢٠٠٥ يوضح إصابات الفريق في مباراة الأميرية

ريال مدريد يقيد نجم الفريق المصاب

بيراميدز يعلن غياب عمر جابر لثلاثة أسابيع

نجم الإسماعيلي يغيب عن مواجهتي الرجاء البيضاوي وبيراميدز بسبب الإصابة

ترشيحاتنا

بعد تشييع جثمانه.. تطور جديد فى قضية قتيل فيلا نانسى عجرم

وزيرة الهجرة: تشغيل 18 رحلة طيران بين القاهرة والسعودية حتى 24 مارس

وزير الري يكشف مفاجأة تهدد مستقبل سد النهضة في توليد الكهرباء.. فيديو

الوليد بن طلال يهادي السيدات والرجال بالسيارات.. تفاصيل

كلام نهائي.. وزير التعليم: لن نعطل الدراسة

اللواء عباس كامل يؤكد لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني دعم مصر لـ السلطة الانتقالية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الكشف عنها.. تعرف على مواصفات تويوتا كورولا هايبرد الجديدة

لأول مرة .. رولز رويس ذهبية تعمل تاكسي في إحدى ولايات الهند.. صور

بـ جيب جينز قصيرة.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور