قرار من الحكومة البريطانية للمصابين بأعراض الإنفلونزا

طالبت الحكومة البريطانية من الشعب، الدخول في عزل منزلي، في حالة شعور أي شخص بأعراض البرد والسعال.





وقالت الحكومة إنه يجب على أي شخص يعاني من أعراض بسيطة من السعال ونزلات البرد، البقاء في المنزل لمدة أسبوعين، وذلك في الوقت الذي دافع فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن إجراءات الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا، وفق ما نقلته صحيفة "ذا جارديان".





وصرح كريس وايت، كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا ، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء، بأنه: "سيتعين علينا أن نطلب من أفراد الشعب القيام بأشياء مختلفة عما يفعلون عادة".





وأضاف أن هذا سيعني: "موقفًا نقول فيه إن كل شخص يعاني من التهابات الجهاز التنفسي البسيطة أو الحمى يجب أن يكون معزولًا عن الناس لمدة 7 أيام بعد ذلك".





وأعلن وايت أنه من اليوم الثلاثاء ستقوم المملكة المتحدة أيضًا بفحص المزيد من الأشخاص- في المستشفى- والذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا.





وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في المملكة المتحدة.





وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، قال هانكوك إن بريطانيا سجلت رابع حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد.