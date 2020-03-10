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رياضة

سلة الأهلى يواجه الجزيرة في دور ما قبل نهائي السوبر

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:33 ص
سلة الاهلي
سلة الاهلي
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عبدالله هشام
يواجه الفريق الاول لكرة السلة رجال بالأهلي منافسه الجزيرة اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور قبل النهائي لدورى سوبر السلةbest of 5 ، وذلك في المباراة الثالثة بين الفريقين.

واختتم الأهلي  تدريباته، مساء أمس الاثنين على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الجزير

وعقد المدير الفني أشرف توفيق جلسة مع اللاعبين على هامش المران للحديث عن الجوانب الفنية ونقاط القوة والضعف لدى المنافس؛ وتفادي أخطاء المباراة الماضية من أجل تحقيق الفوز في ثالث المواجهات الخمس بين الفريقين في الدور قبل النهائي لدوري السوبر.

وكان رجال سلة الأهلي قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 71-66 قبل يخسر المباراة الثانية بنتيجة 85-75.
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