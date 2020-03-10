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فن

حسن شاكوش: ميسي معجب بيَّا.. وأرغب في السفر إلى محمد صلاح

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:53 ص
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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سعيد فراج
حل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ضيفًا على برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة النهار الفضائية، وخلال اللقاء قال إنه خلال مسيرته الكروية، وقبل اتجاهه للغناء، عرض نفسه على نادي الزمالك للانضمام إلى صفوفه. 

وأضاف حسن شاكوش، أنه تواصل وقتها مع كابتن سامي الشيشيني، الذي طلب منه أن يأتي للاختبار عصرًا في التدريب، لافتًا إلى أن الظروف كانت له بالمرصاد، فمنعته من الحضور للاختبار. 

وأكد حسن شاكوش، نجاح أغنية "بنت الجيران" ، فأشار إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، من المعجبين بفنه ويستمع للأغنية في سيارته، لافتًا إلى أنه يحب محمد صلاح ويرغب في السفر إلى أنجلترا كي يشجعه. 

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