مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10-3-2020 والقنوات الناقلة

دورى أبطال أوروبا
فالنسيا vs اتلانتا .. الساعة 10 مساء قناة beIN Sports HD 2
لابيزيج vs توتنهام .. قناة beIN Sports HD 1 .. الساعة 10 مساء
الدورى المصري
المقاولون العرب vs طلائع الجيش .. الساعة 5 مساء .. قناةOn Sport HD
دورى القسم الثاني المصري
بيلا vs المنصورة
الاوليمبي vs بلدية المحلة
مالية كفر الزيات vs ابوقير للاسمدة
الحمام vs الرجاء
غزل المحلة vs العاب دمنهور
دكرنس vs فاركو
كأس رئيس الدولة الاماراتي
الشارقة vs العين .. الساعة ال3:40 .. قناة AD SPORTS 1 HD
بني ياس vs الظفرة .. الساعة 6:40 قناة AD SPORTS 1 HD