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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10-3-2020 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:25 ص
مباريات اليوم
مباريات اليوم
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عبدالله هشام
يشهد اليوم، الثلاثاء 10 -3-2020، إقامة عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات الثلاثاء ، 10-3-2020، في التقرير التالي..

دورى أبطال أوروبا 

فالنسيا vs اتلانتا  .. الساعة 10 مساء قناة beIN Sports HD 2
لابيزيج vs توتنهام .. قناة beIN Sports HD 1 .. الساعة 10 مساء 

الدورى المصري 
المقاولون العرب vs  طلائع الجيش .. الساعة 5 مساء .. قناةOn Sport HD

دورى القسم الثاني المصري 
بيلا vs  المنصورة 
الاوليمبي vs  بلدية المحلة 
مالية كفر الزيات vs ابوقير للاسمدة 
الحمام vs الرجاء 
غزل المحلة vs العاب دمنهور 
دكرنس vs  فاركو 

كأس رئيس الدولة الاماراتي 
الشارقة vs  العين .. الساعة ال3:40 .. قناة AD SPORTS 1 HD
بني ياس vs الظفرة .. الساعة 6:40 قناة AD SPORTS 1 HD
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