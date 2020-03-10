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رياضة

مواجهات قوية لدمنهور والمحلة والأولمبي في بحري القسم الثاني

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:51 ص
العاب دمنهور
العاب دمنهور
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عبدالله هشام
تقام اليوم منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة بحرى وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا والتى تشهد صراعا قويا بين أندية القاع ومحاولة الهروب من شبح الهبوط لدورى الحرافيش. 

ويسعي فريق الأولمبي بقيادة احمد سارى لتفادى الهبوط الي القسم الثالث بعد سسلسلة النتائج السلبية التى وقع فيها خلال المباريات السابقة وبنفس الطموح يدخل فريق بلدية المحلة المباراة بقيادة رمضان السيد . منتعشا بعد الفوز علي بيلا الجولة الماضية برباعية نظيفة .

ويحاول فريق دكرنس الحصان الاسود في المجموعة الحفاظ علي مركزه في جدول الترتيب والرجوع لصراع المنافسه علي الصعود امام العاب دمنهور وصيف الجدول الذي يأمل المحافظة علي فارق النقاط للحفاظ علي اماله في التأهل للممتاز . 

وجاءت المباريات كالتالي : 

بيلا vs  المنصورة 
الاوليمبي vs  بلدية المحلة 
مالية كفر الزيات vs ابوقير للاسمدة 
الحمام vs الرجاء 
غزل المحلة vs العاب دمنهور 
دكرنس vs  فاركو 


جدول ترتيب المجموعة 

1- العاب دمنهور : 33 نقطة
2-فاركو : 31 نقطة
3-غزل المحلة : 29 نقطة
4-المنصورة : 27 نقطة
5-الرجاء : 26 نقطة
6-دكرنس : 25 نقطة
7-أبوقير للأسمدة : 23 نقطة
8-بلدية المحلة : 22 نقطة
9-الحمام : 17 نقطة
10-الأوليمبى : 16 نقطة
11-مالية كفرالزيات : 5 نقاط
12-بيلا : 5 نقاط
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