محمد رمضان يرد عليها.. رسالة أم: بنتي بتعتبرك أهم مني.. وبحبك عشانها

وجه الفنان محمد رمضان رسالة إلى جمهوره، ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك ".





وكتب محمد رمضان " حتى اللي بيعملوا إيموشن غاضب؛ بحبهم، وان شاء الله هفضل اشتغل اكتر لحد ما يعملوا قلب".





وتفاعل معه عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :





ثقه في الله نجاح وربنا بحبك اوي يا نجم انت نمبر وان





هفضل اعملك قلب علي طول.





انا بحبك عشان بنتي بتحبك.. انت بالنسبالها اهم مني شخصيا.. ربنا يوفقك.. ورد محمد رمضان عليها "ربنا يحفظهالك".





يذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنيته "انت جدع" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "ايوتيوب"، وهي من كلمات البلدوزر والجنتل، وألحان وتوزيع إسلام الأبيض.



