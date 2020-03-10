AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

قبل الفرح بأيام.. عروس في مأزق بسبب فستان الزفاف

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
خلال الاستعدادت لحفلات الزفاف تمر على العرائس الكثير من المواقف والأزمات منها ما يمكن حله وتجاوزه ولكن هناك مشكلات أخرى تقف أمامها العروس عاجزة في حالة صدمة، كما حدث بالضبط مع عروس تعرضت لسرقة فستان زفافها. 

وسُرقت ملابس زفاف عروس تدعى "كاسي موا" التي صنعتها جدتها لأكثر من 15 عامًا ، من صندوق سيارة زوجها وذلك قبل أيام قليلة من حفل الزفاف، بحسب ما نشر موقع "10 نيوز" الإنجليزية.

وتقول "كاسي" 'ظل الستان  في خزانة ملابسي لمدة 15 عامًا، في انتظار اليوم الذي أتزوج فيه، ولكن حلمي قد ذهب"، وكان من المفترض أن تتزوج كاسي من ديفيد لورانس في منزل والدها في مزرعة سكريبس.

كان فستان الزفاف تقليديا على طراز همونج التقليدي ، بما في ذلك سترة سوداء مع التطريز ، ومئزر أسود مع التطريز ، وتنورة بيضاء مع حزام وردي، وقعت السرقة في الجمعة 6 مارسعندما  دخل لص سيارة داود ، وسرق الحقيبة من الصندوق مع ملابس الزفاف في الداخل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عروس تدخل إلى حفل زفافها على سرير متحرك.. شاهد القصة الكاملة

قبل الفرح بـ 5 دقائق.. عروس تقع في موقف محرج

وداعًا لـ البدلة والفستان.. عروسان يحتفلان بزفافهما بملابس غريبة

أغرب فرح.. عروس تقيم حفل زفافها في العناية المركزة.. فيديو

عروس تقع في مأزق قبل الزفاف بساعتين.. والسبب غريب.. صور

صدمة عروس في حفل زفافها جعلتها تنتقم من ضيفة

ترشيحاتنا

بنفس الملابس.. آسر ياسين وزوجته يخطفان الأنظار فى أحدث ظهور

دولة أفريقية جديدة تعلن ظهور حالات كورونا

احم نفسك من تسوس الأسنان بمضمضة طبيعية

حقيقة صادمة.. فيروس كورونا يسبب الوفاة للرجال دون النساء والأطفال

«إن قرآن الفجر كان مشهودا».. تعرف على المقصود من الآية الكريمة وفوائد تلاوة القرآن في هذا التوقيت

قبل موجة عدم الاستقرار.. تفاصيل حالة طقس اليوم الثلاثاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها... 10 إطلالات جريئة وضعت هيفاء وهبى فى مواقف محرجة

تعرف على آخر عروض قطع غيار السيارات الكوري والياباني

بنفس الملابس.. آسر ياسين وزوجته يخطفان الأنظار فى أحدث ظهور