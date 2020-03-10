قبل الفرح بأيام.. عروس في مأزق بسبب فستان الزفاف

خلال الاستعدادت لحفلات الزفاف تمر على العرائس الكثير من المواقف والأزمات منها ما يمكن حله وتجاوزه ولكن هناك مشكلات أخرى تقف أمامها العروس عاجزة في حالة صدمة، كما حدث بالضبط مع عروس تعرضت لسرقة فستان زفافها.





وسُرقت ملابس زفاف عروس تدعى "كاسي موا" التي صنعتها جدتها لأكثر من 15 عامًا ، من صندوق سيارة زوجها وذلك قبل أيام قليلة من حفل الزفاف، بحسب ما نشر موقع "10 نيوز" الإنجليزية.





وتقول "كاسي" 'ظل الستان في خزانة ملابسي لمدة 15 عامًا، في انتظار اليوم الذي أتزوج فيه، ولكن حلمي قد ذهب"، وكان من المفترض أن تتزوج كاسي من ديفيد لورانس في منزل والدها في مزرعة سكريبس.





كان فستان الزفاف تقليديا على طراز همونج التقليدي ، بما في ذلك سترة سوداء مع التطريز ، ومئزر أسود مع التطريز ، وتنورة بيضاء مع حزام وردي، وقعت السرقة في الجمعة 6 مارسعندما دخل لص سيارة داود ، وسرق الحقيبة من الصندوق مع ملابس الزفاف في الداخل.