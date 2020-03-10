أحدث صور لـ سد النهضة.. آخر التطورات في أعمال بنائه

كشف إقليم بني شنقول قمز في غرب إثيوبيا عن صور حديثة لسد النهضة، تظهر آخر التطورات في أعمال البناء به.





جاء ذلك في أثناء الزيارة التي قام بها وفد من حكومة بني شنقول قمز، يترأسه حاكم الإقليم الشاذلي حسن، ويضم بين أعضائه مسؤولين من "حزب الازدهار الإثيوبي"، إلى موقع السد.





وكان محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، قال إننا نعمل منذ 4 سنوات في إجراءات الحفاظ على المياه، وجرى اتخاذ إجراءات كثيرة من أجل ذلك.





وأضاف محمد عبد العاطي في تصريحات تليفزيونية: "الفلاحون يتجاوبون معنا بشكل رهيب، وملتزمون بإ جراءات ترشيد المياه خاصة في زراعة الأرز".





وتابع محمد عبد العاطي:" لدينا مشروع الري الحديث، ومليون فدان بالري الحديث"، مضيفا:" في عام 2016 حصلنا على 8 آلاف شكوى من نقص المياه والعام الماضي تلقينا 4 آلاف شكوى وغيرنا منظومة إدارة المياه في توصيل المياه للجميع، ونعيد تدوير المياه 4 مرات".





وأكمل محمد عبد العاطي:" اتخذنا احتياطات وإجراءات، وبدرجة كبيرة سيكون تأثير ملء سد النهضة تحت السيطرة".