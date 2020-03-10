ذكرى ميلاد يوسف داوود.. ابنته: في ناس كان بتفتكر إنه مسلم

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير يوسف داوود، الذى ولد في 10 مارس 1938 بمحافظة الإسكندرية، حيث تخرج في كلية الهندسة قسم الكهرباء عام 1960. وعمل مهندسًا في البداية ولكن بعد ذلك تفرغ للفن.





قالت دينا ابنة الفنان يوسف داوود، في لقاء تليفزيوني، إن والدها كان متمكنا من اللغتين العربية والإنجليزية بدرجة عالية، علاوة على أن لديه معلومات وفيرة عن الدين الإسلامي، لدرجة أن البعض كان يعتقد أنه مسلم بالرغم من أنه مسيحي الديانة.