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فن

نوال الزغبي تحصد 2.7 مليون مشاهدة بـ القوية.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:12 ص
نوال الزغبي - القوية
نوال الزغبي - القوية
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سعيد فراج
حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، 2 مليون و744 ألف مشاهدة، بعد طرحها الأربعاء 12 فبراير، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، الحان: فضل سلیمان، توزیع: جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور. 

كانت نوال الزغبي، روجت لأغنيتها الجديدة «القوية» قبل أيام، وشوقت جمهورها لموعد طرحها الذي أكدت على أنه بات قريبًا، ونشرت صورًا من بوسترات الأغنية. 

وتستعد نوال الزغبي لإحياء حفلين غنائيين، يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 من شهر مايو المقبل، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بهولندا.

ومن المتوقع أن تقدم نوال خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها الجديدة والقديمة منها "صبح صبح"،"كاراميل"،"طول عمرى"،"معرفش لية"، "عينيك كدابين" ،"مش مسامحة"، "أغلى الحبايب"،"ياجدع"،"ولا بحبك"، "كدة باى"، "الناس العزاز"، وغيرها.

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