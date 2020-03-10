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أخبار البلد

بعد حمله للفيروس من إيران.. مواطن سعودي يروي معاناته مع كورونا.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:12 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمد الصاحى
كشف أحد المواطنين السعوديين، ويدعى «أبو محمد»، قصته مع الإصابة بفيروس كورونا، والذي اعتبر فترة إصابته بأنها أصعب لحظات حياته.

وقال «أبو محمد» في مداخلة هاتفية مع برنامج «في الصورة» مع الإعلامي السعودي «عبدالله المديفر»، أنه كان في رحلة سفر خارج المملكة العربية السعودية لزيارة لمشهد في إيران، والتي مكث بها مدة 7 أيام، كاشفا عن أنه لم يتم توقيع الكشف عليه وقت دخوله أو خروجه من إيران.

وكشف المواطن السعودي، أنه سافر إلى مشهد عن طريق البحرين، وجلس في مشهد 7 أيام، وعاد في نفس خط الذهاب، مشيرا إلى أنه لم يشعر بأي أعراض للمرض حتى كشف الفحص عن الفيروس.

وأوضح أنه تم استدعاؤه للفحص بسبب مخالطته لأحد المصابين، وتم وضعه في فندق للحجر الصحي، وبعد ثبوت حمله للفيروس تم عزله في مستشفى العزل الطبي.

ووصف لحظة إصابته بالمرض بأنها من أصعب اللحظات في حياته، مشيرًا إلى أنه مكث يومين في قلق بالغ، وترقُّب، ومشاعر خوف من نقله العدوى لأحد أفراد أسرته وأقاربه.. وتابع: لكن الحمد لله كل نتائج المخالطين لي كانت سليمة، ولم ينتقل لأحد من أفراد أسرتي.

ونصح كل من سافر إلى الأماكن الموبوءة بالتوجه إلى الفحص، وإجراء التحاليل، وأن يأخذوا الأمر بجدية؛ وذلك حماية لأنفسهم ومجتمعهم ووطنهم، نافيًا بشدة تعرُّضه لأي مضايقات أو أي نوع من التحقيق أو إزعاج بعد إفصاحه عن جهة قدومه من مدينة مشهد بإيران.
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