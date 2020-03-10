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أخبار العالم

أوضاع سيئة لمصابي كورونا في إيران.. صور

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:57 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
فضح مساعد قسم العلاج بجامعة کلستان للعلوم الطبية، سراج الدين عارف نيا، الأوضاع داخل المستشفيات المخصصة لعلاج المصابين بفيروس "كورونا المستجد"، في محافظة کلستان شمالي إيران.

وقال في تصريحات وفق موقع إيران إنترنشيونال: "أسرة المستشفيات المخصصة لعلاج مرضى الجهاز التنفسي الحاد كورونا بمحافظة کلستان امتلأت، ولم تعد تسع المرضى الجدد". 

وتابع: "لقد تم إعداد فندق الرياضة في محافظة کلستان بسعة 200 سرير لإيواء المرضى الذين تعافوا ولكنهم لا يزالون بحاجة للحجر الصحي".

ودعا إلى ضرورة "أن تكون لدينا المرافق اللازمة، لأداء واجباتنا، الآن حجم الترقيد أعلى بكثير من حجم التسريح".

وحث المواطنين على "الامتناع عن المراجعة غير الضرورية للمستشفيات"، مضيفًا: "إذا كانت لديهم أعراض شديدة فليراجعوا المستشفيات، وفي أثناء وجودهم بالمستشفى يجب أن يتعاملوا بصبر أکثر".

أوضاع سيئة لمصابي كورونا في إيران.. صور
أوضاع سيئة لمصابي كورونا في إيران.. صور
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