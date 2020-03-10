أخبار السوشيال ميديا..أم لـ محمد رمضان : بنتي بتعتبرك أهم مني.. وحسام عاشور يحتفل بعيد ميلاده

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.،
محمد رمضان يرد عليها.. رسالة أم: بنتي بتعتبرك أهم مني.. وبحبك عشانها
رجاء الجداوى تهنئ يسرا بعيد ميلادها..شاهد
511 مباراة.. حسام عاشور يحتفل بعيد ميلاده.. فيديو وصور
أحمد السقا يعلق على التنمر بمواطن أجنبي بسبب كورونا.. وغادة عبدالرزق: ما تتعبش نفسك
أحلى سيفا في الدنيا.. نجلاء بدر تهنئ يسرا بعيد ميلادها
محمد رمضان يرد عليها.. رسالة أم: بنتي بتعتبرك أهم مني.. وبحبك عشانها
رجاء الجداوى تهنئ يسرا بعيد ميلادها..شاهد
511 مباراة.. حسام عاشور يحتفل بعيد ميلاده.. فيديو وصور
أحمد السقا يعلق على التنمر بمواطن أجنبي بسبب كورونا.. وغادة عبدالرزق: ما تتعبش نفسك
أحلى سيفا في الدنيا.. نجلاء بدر تهنئ يسرا بعيد ميلادها