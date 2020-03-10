رئيس حي النزهة يقود حملة لإزالة المباني المخالفة.. صور

وذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومتابعة المهندس إبراهيم صابر نائب المنطقة الشرقية.





وأكد "عقل" أن الحملة أسفرت عن إزالة فى المهد بالعقار ٥شارع المشد من شارع جسر السويس لقيام المخالف بمخالفة الترخيص واستكمال غرف السطح بدون ترخيص تمت إزالة جزئية للأعمال المخالفة وجار الاستكمال بتجهيز المعدات المناسبة وتم التنبية على المخالف بعدم الشروع بأى أعمال وتم إثبات ذلك بمحضر وعرضه على النيابة العامة.





كما تم إيقاف الأعمال المخالفة بالعقار ٩شارع محمد السادات بالنزهة الجديدة والتحفظ على الأبواب الحديدية والخشبية التى تحول دون دخول مكان المخالفة وجار إزالة الإعمال المخالفة وتم تحرير محضر بذلك والعرض على النيابة العامة.



وأكد رئيس حي النزهة أنه جار اتخاذ مايلزم من إجراءات والاستمرار فى الحملات لمتابعة أى أعمال مخالفة وإزالتها فى المهد تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة.