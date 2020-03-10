أخبار الرياضة ليلا.. أبو جبل: الدوري في الملعب.. حقيقة ظهور معدات الـVAR على سيارة نقل.. محمد صلاح أهلاوي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية علي مدرا الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء والتي شهدت أحداثا مهمة، والتي جاءت كالآتي:





أكد محمد أبو جبل حارس فريق الزمالك أن شيكابالا قائد الفارس الأبيض على علاقة طيبة بالجماهير المصرية ولا يختلف علي حبه أحد، مشيرا إلى أن الفهد الأسمر موهبة كبيرة في الكرة المصرية .





كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام حقيقة نقل أجهزة تقنية الفيديو الـ "VAR" بالعربات النقل على الطريق الدائري .





أكدت تقارير للصحف السعودية أن فهد المولد، مهاجم فريق الاتحاد سيؤجل بدء مشواره مع الفريق؛ بسبب فيروس كورونا المستجد .





أكد الاتحاد العالمي لكرة القدم "فيفا " ، ان استون فيلا اكثر فريق تسبب لاعبوه في استقبال اهداف هذا الموسم بـ 10 اخطاء .





أثبتت الأشعة التي أجرها باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي إصابته بتمزق في ألاربطة الداخلية للركبة ، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مساء أمس في مباراة فريقه أمام الجونة.





يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتدريبات، اليوم؛ استعدادا لمواجهة سموحة، المقرر لها مساء غد، ضمن منافسات مسابقة الدوري.





قررت لجنة الانضياط بالاتحاد السعودى لكرة القدم تغريم 5 أندية مبلغ 240 ألف ريال بسبب مخالفات ضمن منافسات بطولة دورى كأس محمد بن سلمان للمحترفين "الدورى السعودى " .





أكد محمد الشناوي حارس النادى الأهلى عدم تلقيه أي عروض أوروبية في الوقت الحالي للانتقالات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .





أكد محمد عودة، مدرب المقاولون العرب السابق، أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي يشجع النادي الأهلي.





أكد محمد أبو جبل حارس نادي الزمالك أن الحصول علي بطولة الدورى المصري ليس مستحيلا رغم فارق النقاط الكبير بين الأهلي .