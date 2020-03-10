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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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أخبار البلد

حدث ليلا.. التعليم تحسم الجدل حول تعليق الدراسة.. السعودية تعلق الاعتكاف.. الشناوي يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي.. وزير الري يكشف مفاجأة تهدد مستقبل سد النهضة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:07 ص
موجز أخبار البلد
موجز أخبار البلد
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محمد الصاحى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:


قال  محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن مصر ترغب في إتمام عملية التنمية في إثيوبيا وتقليل معدلات الفقر، وفي الوقت نفسه لا تمنع إثيوبيا المياه عن مصر.

وأضاف  محمد عبد العاطي في تصريحات تليفزيوينة، :"  نرغب في الربط الكهربائي مع السودان وإثيوبيا  وإحداث التكامل والتنمية  بين الدول الثلاث ".


دخل محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك فى نوبة بكاء شديد علي الهواء عبر قناة تايم سبورت.

وقال أبو جبل: إنه واجه ضغوطا كبيرة فى حياته خلال السنوات الماضية على المستوي الكروي والعاطفي، ولمزيد من التفاصيل اضغط "هنا".


على مدار الساعات الماضية لم تتوقف حالة الجدل خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية حول نية الحكومة تعليق الدراسة كخطة احترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا بعد وصول عدد الحالات الحاملة للفيروس لـ 59 حالة وفقا لآخر إحصائية رسمية من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ولمزيد من التفاصيل اضغط "هنا".



توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة صباحية ورياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، قبل الدخول في حالة من عدم استقرار الطقس والمتوقع لها أيام الخميس والجمعة المقبلين، والمتوقع أن تشهد البلاد فيها نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العواصف على بعض المحافظات، ولمزيد من التفاصيل اضغط "هنا".



وجه وزير الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بعدد من الإجراءات الوقائية المؤقتة المتعلقة بالصلوات، والتي سيتم العمل عليها داخل السعودية في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، ولمزيد من التفاصيل اضغط "هنا".



كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام حقيقة نقل أجهزة تقنية الفيديو الـ "VAR" بالعربات النقل على الطريق الدائري .

وأكد الغندور في تصريحات لبرنامج الماتش المذاع عبر قناة صدى البلد ويقدمه هاني حتحوت : لا توجد أزمة في نقل أجهزة تقنية الفيديو والصورة المنتشرة ليست للجهاز بل استاندات خشب فقط وتوضع عليها الأجهزة، ولمزيد من التفاصيل اضغط "هنا".


أجرى الرئيس الصيني، شي جين بينج، لأول مرة، زيارة إلى مدينة ووهان، بؤرة فيروس كورونا المستجد. 

وكان الرئيس الصيني أكد، أن أزمة فيروس كورونا في الصين ما زالت خطيرة ومعقدة.

وأضاف الرئيس الصيني، في تصريحات صحفية له، أن جهود السيطرة على فيروس كورونا وصلت إلى مرحلة حاسمة، ولمزيد من التفاصيل اضغط "هنا".



أعلنت تونس، تعليق الدراسة  بكافة المراحل التعليمية بدءا من الخميس المقبل، بجانب تقليص الرحلات الجوية نحو مارسيليا الفرنسية إلى واحدة أسبوعيًا، وخفض الرحلات الجوية مع إيطاليا باستثناء روما إلى 3 فقط بدلا من 14 يومًا، بسبب كورونا، ولمزيد من التفاصيل اضغط "هنا".



كد محمد الشناوي حارس النادى الأهلى عدم تلقيه أي عروض أوروبية في الوقت الحالي للانتقالات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .  

وأضاف محمد الشناوي في تصريحات صحفية نشرها الموقع الرسمي للنادى الأهلى: في حالة تلقي عروض سيكون القرار الأول والأخير لإدارة النادى الاهلى وأنا احترم القرار، ولمزيد من التفاصيل اضغط "هنا".
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