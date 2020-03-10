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برلمان

برلماني: تعليق فعاليات التجمعات الكبيرة للمواطنين يساهم في منع انتشار كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:34 ص
النائب حسن السيد
النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان
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معتز الخصوصى
أشاد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتعليق الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين بسبب فيروس كورونا، واصفا القرار بأنه "جرىء" لمنع التجمعات خلال الفترة القادمة سواء ثقافية أو رياضية أو مؤتمرات حفاظا على صحة المواطنين.

وقال حسن السيد، فى بيان صحفى له، إن قرار رئيس الوزراء سيساهم فى منع نقل عدوى فيروس كورونا بين المواطنين، مطالبا وزارة التربية والتعليم بأن تكون حذرة تجاه فيروس كورونا وأن تتخذ قرارها بنفسها ولا تعتمد على وزارة الصحة بشأن ذلك.

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، وزارة التعليم بأن تتحمل المسئولية فى قرارها بتعطيل الدراسة حال اكتشاف إصابة أى طالب بفيروس كورونا، على أن يكون مدير المدرسة مسئولا عن الطلاب من خلال متابعة إجراءات سلامة أى طالب.

كما طالب مسئولى التعليم فى مراحل الحضانة وحتى الثانوية العامة بمتابعة التجمعات بين الطلاب بشكل جيد، بالإضافة إلى ضرورة متابعة كل رئيس جامعة للطلاب فى كل الكليات لتوخى الحذر من انتشار فيروس كورونا.
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