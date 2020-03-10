الريال السعودي بـ4.19 جنيه.. أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 10-3-2020

استقرت أسعار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 10 مارس 2020، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.





وسجل الدرهم الإماراتي، اليوم، الثلاثاء، نحو 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.





وسجل سعر الريال العماني، اليوم، الثلاثاء، نحو 40.36 جنيه للشراء و40.88 جنيه للبيع.





وسجل الريال السعودي اليوم، الثلاثاء، نحو 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.وسجل الدينار الكويتي، اليوم، الثلاثاء، نحو 50.86 جنيه للشراء و51.54 جنيه للبيع.ويتحدد سعر صرف سعر العملات العربية و الدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.