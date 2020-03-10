قوافل غذائية بأسعار مخفضة لـ مستقبل وطن في المنيا

نفذ حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، وتحت رعاية النائب عمرو غلاب، أمين الحزب بمحافظة المنيا، قوافله الغذائية بمراكز المحافظة.









وأقيمت القوافل بقرية صفط أبو جرج والعزب التابعة لها بمركز بنى مزار، والثانية بمركز أبو قرقاص، والأخيرة بعزبة طه السبع ببندر المنيا، بتنظيم من أمانة العمل الجماهيري بالحزب بالمحافظة، وإشراف عمرو عبد الغنى، أمين مركز بنى مزار، وإيهاب حمزة، أمين الحزب بمركز أبو قرقاص، ومعتز كفافى، أمين بندر المنيا.











وتضمنت جميع المواد الغذائية، بالإضافة إلى اللحوم بجميع أنواعها، وبأسعار تتناسب والظروف الحالية للمواطن البسيط.









