بعد محاولة اغتيال حمدوك.. السودان يعتقل شخصين أجنبيين

ألقت الشرطة السودانية مساء أمس، الاثنين، القبض على شخصين أجنبيين، على خلفية محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.





ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر أمني سوداني طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن الأجهزة الأمنية أوقفت شخصين أجنبيين في إطار التحقيقات الجنائية حول محاولة اغتيال حمدوك، دون أن يكشف عن جنسيتهما.





وأوضح أن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها في محاولة الاغتيال.





وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، صباح أمس، الاثنين، أثناء توجهه إلى مقر رئاسة الوزراء.





وانفجرت عبوة ناسفة في طريق موكبه، فيما تم إطلاق نار أيضا على سيارته وفقًا لما ذكره وزير الإعلام السوداني، لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايان فيما أصيب شخص بجروح.





وكان رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، أصدر بيانا تقدم باسمه وباسم الشعب السوداني، بالشكر والتقدير لكل من أصدر بيانا أو تصريحا ووصل أو اتصل متضامنا أو مساندا له ضد محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت موكبه صباح الاثنين.





وقال حمدوك في البيان إن "ما حدث اليوم من تفجير خاسر وهجوم إرهابي غادر، لم يكن يستهدف رئيس الوزراء في شخصه، بل يستهدف مشروع التغيير الذي بذل الشعب السوداني من أجل تحقيقه الغالي والنفيس".





وأضاف في بيانه: "وما رئيس الوزراء إلا جندي مخلص لشعب عظيم، تدافع للذود عن مشروعه في التغيير عبر ثورة مُلهمة واصطفافٍ مبهر، وها هو اليوم يندفع، بعد أن ذاع نبأ استهداف موكب رئيس الوزراء بالتفجير والرصاص من قبل قوى إجرامية آثمة، ليقول كلمته عبر المواكب وبالكلمة والصوت العالي أن لا عودة للوراء، وأن التغيير خيار حتمي لا خيار بعده، مهما ادلهمَّت الخطوب أو تزايدت الإحن أو تكالب وتربَّص الممانعون".