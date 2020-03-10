مصر للطيران تعلن تسيير رحلات لنقل المصريين العالقين في السعودية

قررت الشركة الوطنية مصر للطيران، تسيير رحلات جوية لنقل المصريين العالقين بالمملكة العربية السعودية بداية من يوم 9 مارس حتى 24 مارس، بواقع رحلتين يوميًا من جدة إلى القاهرة، ورحلة يوميًا من المدينة إلى القاهرة، بالإضافة إلى بعض الرحلات من الرياض والدمام والقصيم وأبها إلى القاهرة.





وترجو مصر للطيران من المصريين العالقين بالمملكة السعودية الراغبين في العودة إلى جمهورية مصر العربية، الاتصال بمركز الخدمة التليفونية على رقم 090070000 أو 1717 من أي خط موبايل، أو التنسيق مع خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة داخل المملكة أو وكلاء السياحة لحجز تذاكر العودة.





من جانبها، تقوم الخطوط الجوية السعودية بتسيير رحلات جوية لنقل المواطنين حاملي الجنسية السعودية العالقين بجمهورية مصر العربية إلى المملكلة العربية السعودية.





يأتي ذلك بالإشارة إلى القرار الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية بتعليق السماح بسفر المواطنين والمقيمين ببعض الدول، وكذا منع دخول القادمين من أي من مطارات هذه الدول إلى أي من مطارات المملكة العربية السعودية أو من كان في إحدى تلك الدول خلال 14 يوم السابقة لقدومه، ومن بينها جمهورية مصر العربية وكذا إيقاف الرحلات الجوية معها، وذلك في إطار التدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

