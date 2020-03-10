الصحف الإماراتية اليوم.. أبو ظبي تعلن شفاء 5 حالات إصابة بالفيروس المدمر.. الرئيس الفرنسي يشيد بالجيش الوطني الليبي.. والبيت الأبيض يكشف حقيقة خضوع ترامب لاختبار كورونا

انطلاق التمرين العسكري المشترك بين القوات الإماراتية والأمريكية

البيت الأبيض: ترامب لم يخضع لاختبار الكشف عن "كورونا"

الجيش السوري يعثر على مقر زعيم "جبهة النصرة"

الرئيس الصيني يقوم بأول زيارة إلى ووهان بؤرة انتشار كورونا





تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، وكان أهمها تسجيل منغوليا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وخرق تركيا الهدنة، ونفي البيت الأبيض خضوع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاختبار الكشف عن كورونا.





وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن فعاليات التمرين العسكري المشترك "20 Native Fury" بين القوات الإماراتية ونظيرتها الأمريكية انطلقت على أرض الإمارات، والذي يهدف لتبادل الخبرات العسكرية ورفع الكفاءة والجاھزية القتالية وتطوير قابلية العمل المشترك للطرفين، وذلك تعزيزًا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.





يأتي ھذا التمرين ضمن خطط وبرامج القوات المسلحة التدريبية المشتركة مع القوات الأمريكية لتبادل وتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات المشتركة، وصولًا إلى تحقيق الأھداف المنشودة في مواجھةالتحديات والأزمات التي تشهدھا المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار، كما يجسد التعاون المشترك بين القوات المسلحة الإماراتية والقوات الأمريكية وعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.





فيما قالت صحيفة "الإمارات اليوم"، إن وزارة الصحة الإماراتية أعلنت شفاء خمس حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.





وأوضحت الوزارة، في بيان لها أمس، الاثنين، أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة، وشملت شخصين من كلٍّ من الإمارات وإثيوبيا، وشخصًا من تايلاند، وبذلك يكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 12 حالة.





وفي الشأن العربي والدولي، أفادت صحيفة "الاتحاد" بأن وزارة الخارجية البريطانية نصحت اليوم، البريطانيين بعدم السفر إلى إيطاليا إلا للضرورة بعد تصريح رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الذي قال فيه إن الدولة بأكملها أصبحت قيد الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا.





وقالت الوزارة إنه سيكون بمقدور المواطنين البريطانيين مغادرة إيطاليا، أكثر الدول الأوروبية تضررًا بالفيروس، دون أي قيود لكنها نبهت المسافرين إلى ضرورة الاستعلام عن الرحلات الجوية حيث أن جداول مواعيد شركات الطيران تأثرت أيضًا نتيجة انتشار الفيروس.





ومن الصحيفة ذاتها، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يخضع لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا رغم أن اثنين على الأقل من أعضاء الكونجرس الذين التقى معهم في الآونة الأخيرة أعلنا خضوعهما للحجر الصحي الذاتي بعد حضور مؤتمر مع شخص تأكدت إصابته بالفيروس.





وذكرت صحيفة "الخليج" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشاد أمس، الاثنين، بالدور المحوري الذي تلعبه القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر في مكافحة الإرهاب، فيما أعلنت الرئاسة الفرنسية أن المشير خليفة حفتر، أكد خلال اللقاء استعداده لتوقيع وقف إطلاق النار شرط التزام القوات التابعة لحكومة الوفاق به.





ومن الصحيفة ذاتها أيضا، عثرت قوات الجيش السوري على مقر متزعم تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابية «أبو محمد الجولاني»، في منطقة عنجارة بريف حلب الغربي، فيما يصل اليوم، الثلاثاء، وفد روسي إلى أنقرة للبحث في تفاصيل الاتفاق الموقع بين الجانبين حول إدلب مؤخرًا.





وقالت صحيفة "البيان" إن الرئيس الصيني شي جين بينج وصل اليوم، الثلاثاء، إلى مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا، وذلك لأول مرة منذ تفشي الفيروس.





ومن المقرر أن يتفقد الجهود المبذولة لمكافحة العدوى ويزور العاملين في الخطوط الأمامية مثل‭ ‬العاملين في المجال الطبي.





وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الصيني ووهان منذ بدء ظهور المرض فيها أواخر العام الماضي.





وذكرت صحيفة "الوطن" أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بدخول رتل عسكري جديد تابع للقوات التركية نحو الأراضي السورية.





ورصدت عشراتُ الآليات وهي تدخل من معبر "كفرلوسين" الحدودي، فيما عمدت القوات التركية إلى إنشاء نقطةٍ جديدة لها في قرية "زَرْدَنة" بريف إدلب الشمالي.





ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 350 آلية، بالإضافة لمئات الجنود.





ونقلت صحيفة "البيان"، عن لجنة الطوارئ الوطنية بمنغوليا، قولها إن مواطنا فرنسيا يعمل في البلاد تأكدت إصابته بفيروس كورونا، الذي انتشر في جميع أنحاء العالم، ليصبح الحالة الأولى في البلاد.





وقالت لجنة الطوارئ الوطنية في بيان إن المواطن الفرنسي (57 عاما) وصل إلى منغوليا قادما من فرنسا عبر موسكو. وحددت الحكومة 42 شخصا التقى معهم و120 آخرين كانوا على اتصال وثيق مع المريض الذي يعمل لحساب شركة للطاقة في إقليم دورنوجوفي بجنوب البلاد وحالته مستقرة.





وأضافت اللجنة أن منغوليا علقت جميع التنقلات في إقليم دورنوجوفي.