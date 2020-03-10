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محافظات

محافظة بني سويف تعلن قواعد أداء اختبارات المجلس الاستشاري وتأهيل الشباب

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
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محمد عبدالحليم

تبدأ محافظة بني سويف صباح اليوم الثلاثاء، عقد الاختبارات التحريرية للمجموعتين الأولى ( من 10 صباحا حتى 12 ظهرا)  والثانية ( من 12 ظهرا حتى 2 عصرا) بالدور الأرضى بمبنى ديوان عام المحافظة، للشباب الذين تقدموا بأوراقهم في مبادرتي المجلس الاستشاري والتأهيل والتمكين للشباب، إذ بلغ العدد النهائي للمتأهلين لهذه المرحلة 684 شاب فتاة،وذلك من أصل 750 قدموا أرواقهم خلال فترة تلقيها  التي بدأت من 18 فبراير الماضى واختتمت الخميس الماضي.

وتيسيرا على الشباب المتقدم للاختبارات فإن المحافظة قد حددت مجموعة من القواعد العامة والاشتراطات الواجب مراعاتها عند أداء "الاختبار البالغة مدته ساعتان " والتي تضمنت:أن يكون اثبات الدخول والحضور بالبطاقة الشخصية و طبقا للمسلسل الكودي الذي تم تقديمه بالملف " A50 علي سبيل المثال "،وأن يوقع الممتحن في كشوف الحضور والانصراف،على أن يتم تدوين الإجابة بالقلم الجاف الأزرق في نفس ورقة الأسئلة،وأن تتم كتابة البيانات الشخصية باللغة العربية بالقلم الجاف ( الأزرق والأسود) فقط ،مع  قيام الممتحن بالاجابة على السؤال مرة واحدة فقط ،وفي حال كتابة أكثر من إجابة يتم خصم درجة السؤال بالكامل ،ويُحظر حيازة أية أوراق أو متعلقات شخصية داخل لجنة الاختبار.

وكانت المحافظة قد أعلنت" في وقت سابق" عن عقد اختبارات تحريرية  Intelligence Quotient و psychometri  لقياس مهارات ونسبة الذكاء العام ،بعد أن تم تقسيم المتقدمين المتأهلين لهذه المرحلة إلى 6 مجموعات يتم اختبارها تحريرا على مدار 3أيام متتالية،بواقع مجموعتين في اليوم الواحد على فترتين  لكل مجموعة فترة مخصصة لها،بحيث تبدأ الاختبارات غدا الثلاثاء بالمجموعتين ، الأولى والثانية ،فيما تحدد يوم الأربعاء 11 مارس موعدا لاختبار مجموعتين أخريتين وهما :  المجموعة الثالثة من 10 صباحا حتى 12ظهر،والمجموعة الرابعة من 12ظهرا حتى 2 عصرا،على أن تختتم الاختبارات بالمجموعتين الخامسة والسادسة يوم الخميس 12 مارس الجاري ، بحيث تكون المجموعة الخامسة في  الفترة الأولى من 10 صباحا حتى 12 ظهرا،والمجموعة السادسة في  الفترة الثانية من12 ظهرا حتى 2 ظهرا.

  

كما تجدد محافظة بنى سويف مطالبتها للمتقدمين بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة،مع أهمية التزام كل بمجموعته ، حيث لن يسمح بخلاف ذلك .


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