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أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 10 -3 -2020.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:24 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح " المُذاع على "دى ام سى"، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الثلاثاء 10 -3-2020 عن أسعار العملات الأجنبية والدولار.


وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الثلاثاء 10 مارس 2020، وأسعار العملات الأجنبية:



سعر الدولار والعملات الأجنبية


سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الثلاثاء، شراءً 15.64 جنيه، وبيعا 15.74جنيه.



سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الثلاثاء شراءً 17.72 جنيه، وبيعا 18.03جنيه.



سعر الجنيه الاسترليني​

أما الجنيه الاسترليني​ اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 20.36 جنيه، وبيعا 20.66 جنيه.



الفرنك السويسري​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الثلاثاء، شراءً 16.68 جنيه، وبيعا 17.02 جنيه


سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 14.89جنيه، وبيعا 15.42 جنيه.


سعر اليوان الصينى

سجل اليوان الصينى اليوم، الثلاثاء، شراءً 2.25جنيه، وبيعا 2.27 جنيه.
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