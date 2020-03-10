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التنمية المحلية: وقف الرحلات بين المحافظات.. وتطهير المساجد إجراء وقائي من كورونا.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:06 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاجر إبراهيم

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه سيجري تعطيل الأعياد الخاصة بالمحافظات لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى التجمعات الكثيرة كثيفة السكان والأماكن المغلقة. 


وأضاف "خالد" خلال مداخلة عبر فضائية "ten" خلال برنامج "صباح الورد"، أنه كإجراءات وقائية من فيروس كورونا تم تعطيل التجمعات بين المحافظات، بالإضافة إلى إلغاء المواصلات والمترو التى يقام بها الرحلات المجمعة بأعداد كبيرة من الناس، موضحًا أن وزارة النقل فيما يتعلق بالمحطات داخل القطارات جارٍ العمل على تطهيرها.


وأشار إلى أنه منذ البارحة يتم التنسيق مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية مع غرف أزمات المحافظات لإلغاء جميع المظاهر الاحتفالية.


وأوضح أنه يتم الآن تطهير المساجد قبل صلاة الجمعة وبعدها، مضيفا أنه فى حالة عقد الصلوات الخمسة فيها سيتم تطهيرها على مدار اليوم.


وأكد أن كل محافظة يوجد بها مستشفى لاستقبال الحالات المصابة بـ كورونا، وبالتالى تكون مجهزة من أجل استقبالها، لافتا إلى التأكيد على المحافظات من خلال غرفة العمليات بأى حالة تظهر حتى يتم التعامل معها بشكل إيجابي.


وأفاد أن التطهير يتم عن طريق فرق عمل متخصصة ومعلنة، من أجل بعض الحالات التى من الممكن أن تدعى أنها من جهة محددة، مؤكدا على الإلتزام بجميع اللوحات الاسترشادية فى كل الأدوار الخاصة بالضبط مع مديريات التربية والتعليم والصحة مع الجامعات.

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